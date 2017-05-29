Сегодня днем в Эстонии воздух прогреется до +18

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Синоптик Надежда Павлова.
Синоптик Надежда Павлова.
Грандиозным гала-концертом завершился юбилейный, 15-й по счету, международный праздник песни и танца "Славянский венок 2017", в котором приняли участие рекордные две тысячи человек.
На пункте пропуска в Лухамаа (в Южной Эстонии) при проверке автомобиля Mercedes-Benz с российскими номерами был найден тайник, в котором эстонские таможенники нашли айфонов на сумму почти 130 000 евро.
Одна из самых нашумевших новостей этой недели - отставка министра государственного управления, центриста Михаила Корба. Уже второй русскоговорящий министр за короткое время вынужден покинуть свой пост. "Актуальная камера +" разбиралась, какой сигнал получает общественность и какие выводы можно сделать о будущем Центристской партии в правительстве.