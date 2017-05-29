Сегодня днем в Эстонии воздух прогреется до +18

Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли

Одна из самых нашумевших новостей этой недели - отставка министра государственного управления, центриста Михаила Корба. Уже второй русскоговорящий министр за короткое время вынужден покинуть свой пост. "Актуальная камера +" разбиралась, какой сигнал получает общественность и какие выводы можно сделать о будущем Центристской партии в правительстве.