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В программе Дней Старого города более 400 мероприятий ({{commentsTotal}})

Ратушная площадь в Таллинне.
Ратушная площадь в Таллинне. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

В среду в Таллинне начнутся Дни Старого города, в рамках которых пройдет более 400 концертов, выставок, мероприятий и представлений.

Девиз XXXVI дней – "Молодой Старый город", поэтому запланированы выступления молодых артистов и музыкантов, ряд молодежных проектов и форумов, ярмарка школьных фирм.

Откроются Дни Старого города бесплатным концертом на Ратушной площади, на котором выступит шведский композитор Ханс Эк с программой Dance Music Symphony, Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO) под руководством дирижера Тыну Кальюсте, а также рок-группа Peep Show из участников ERSO.

Дни Старого города пройдут с 31 мая по 4 июня.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Редактор: Ирина Киреева

таллинндни старого города


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