В программе Дней Старого города более 400 мероприятий

В среду в Таллинне начнутся Дни Старого города, в рамках которых пройдет более 400 концертов, выставок, мероприятий и представлений.

Девиз XXXVI дней – "Молодой Старый город", поэтому запланированы выступления молодых артистов и музыкантов, ряд молодежных проектов и форумов, ярмарка школьных фирм.

Откроются Дни Старого города бесплатным концертом на Ратушной площади, на котором выступит шведский композитор Ханс Эк с программой Dance Music Symphony, Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO) под руководством дирижера Тыну Кальюсте, а также рок-группа Peep Show из участников ERSO.

Дни Старого города пройдут с 31 мая по 4 июня.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.