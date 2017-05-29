К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных

Торговый центр Prisma в Ласнамяэ к весне следующего года увеличит свои площади за счет спортивного клуба и ветеринарной клиники вместе с отелем для животных.

В понедельник, 29 мая Premium Trade OÜ, дочернее предприятие Capfield OÜ, начинает работы по расширению Lasnamäe Prisma. В результате работ к весне следующего года изменится внешний вид торгового центра, а площадь увеличится на 5600 квадратных метров.

В торговом центре помимо расширенного продуктового магазина будут также располагаться спортивный клуб Lemon Sports Centre.

Еще одним крупным соседом торгового центра будет компания PetCity. Это зоомагазин, ветеринарная клиника, парикмахерская для животных и отель для домашних животных.