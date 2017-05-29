В Силламяэ пройдет международный фестиваль "Все дороги ведут в театр"

Ида-Вируский центр профессионального образования впервые проведет международный театральный фестиваль "Все дороги ведут в театр", который пройдет 2 и 3 июня в Силламяэ.

В течение двух дней на театральных подмостках можно будет увидеть коллективы из Нарвы, Таллинна, Маарду, Йыхви и Силламяэ, а также из Петербурга и Кингисеппа. В общей сложности зрителям будет предложено 18 спектаклей.

По словам директора Центра профессионального образования Ханнеса Метса, международный театральный фестиваль, проводимый впервые, станет для дружной семьи сотрудников и учащихся центра важным событием и непростой задачей.

Автором идеи фестиваля и руководителем организационной команды фестиваля является руководитель деятельности по интересам Нарвского филиала Центра профессионального образования Анна Терещенко, которая многие годы плодотворно руководит молодежным театром IVKHK Underworld при учебном заведении.

"Ежегодно мы участвуем в различных театральных фестивалях в Эстонии, а также мы выступали и за границей. Слияние учебных заведений объединило и энтузиастов в этой сфере деятельности, что позволило реализовать давно вызревавшую идею", - сказала Терещенко.

В программе фестиваля представлены молодежный театр IVKHK Underworld при Нарвском филиале Центра профессионального образования, театр Andalers из Нарвы, Интерактивный театр теней из Силламяэ, театр MG Kooliteater KUKARJAMBA и театр Veer ja Špaga из Маарду, молодежный театр PS (Посткриптум) Йыхвиского центра культуры и интересов, театральный коллектив "ЭКСПРОМТ" из Йыхви (Йыхвиский центр культуры и интересов) и театральная студия "Летающая Корова" из Таллинна.

Из российских театров в фестивале участвуют Театр Юного Зрителя имени Юрия Яковлевича Шишкина (Кингисепп) и Театральная студия "Юные Господа Артисты" (Санкт-Петербург).

Открытие фестиваля состоится 2 июня в 10:00 в зале Силламяэского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

С программой фестиваля можно познакомится на странице Ида-Вируского центра профобразования.