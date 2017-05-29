Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет

Исполняющий обязанности мэра Таллинна, кандидат на пост мэра от Центристской партии Таави Аас не видит смысла в трамвайной линии до Ласнамяэ, а вот до Хааберсти – да.

"Когда улицу Гонсиори отремонтируют, то между Ласнамяэ и центром города будет обеспечено хорошее автобусное сообщение", – сказал он в интервью Õhtuleht, передает ERR Uudised.

Он считает, что в будущем будет разумнее проложить трамвайные пути до Хааберсти и от аэропорта в направлении волости Раэ.

В качестве важнейших инфраструктурных проектов Аас также упомянул строительство малой таллиннской окружной дороги, которая стала бы продолжением улицы Смуули от аэропорта через Тартуское шоссе до Вильяндиского шоссе. По его словам, это помогло бы значительно сократить автомобильную нагрузку в центре города.

На предстоящих местных выборах Таави Аас будет кандидатом в мэры Таллинна и первым номером в Мустамяэ.