Средняя брутто-зарплата выросла в первом квартале на 5,7% до 1153 евро

Средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% до 1153 евро, а средняя часовая брутто-зарплата – на 3,9% до 7,13 евро. Темп годового роста средней брутто-зарплаты замедлился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% - такая тенденция наблюдается уже четвертый квартал подряд.

Средняя месячная брутто-зарплата составила в Эстонии в январе 1121 евро, в феврале – 1117 евро и в марте – 1228 евро. По сравнению с предыдущим кварталом средняя месячная брутто-зарплата уменьшилась на 2,4%, сообщили в Департаменте статистики. В основном это было вызвано уменьшением нерегулярных дополнительных выплат. Без учета нерегулярных премий и доплат средняя месячная брутто-зарплата сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,9%.

По сравнению с первым кварталом 2016 года реальная зарплата, в которой учтено изменение индекса потребительских цен, из-за повышения потребительских цен росла медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата (на 2,6%).

Самые высокие зарплаты - в сфере связи, финансов и страхования

Самые высокие зарплаты в Эстонии в первом квартале 2017 года по-прежнему получали работающие в секторе связи и коммуникаций, а также в секторе финансов и страхования – их месячная брутто-зарплата составила в среднем соответственно 2004 и 1917 евро.

Наиболее заметно по сравнению с первым кварталом 2016 года средняя месячная зарплата выросла в прочих секторах, например, на предприятиях по ремонту бытовой техники и в косметологической сфере, где брутто-зарплата меньше – 640 евро. Одним из основных факторов 16-процентного годового роста зарплат в этом секторе стало повышение минимальной зарплаты с 430 до 470 евро.

Кроме того, более чем на 11% за год выросла зарплата в горнодобывающем секторе, на 11% – в сфере энергетики, на 9% – в торговле и секторе информации и связи. По сравнению с первым кварталом 2016 года брутто-зарплата снизилась в секторе административной и вспомогательной деятельности – на 1,3%, в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве и рыболовстве – на 0,8%, в здравоохранении и социальной опеке – на 0,2%.

По уездам в первом квартале 2017 года наиболее высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюмаа – 1284 евро и Тартумаа – 1140, а самой низкой – в Йыгевамаа (850 евро), Пылвамаа (840 евро) и Сааремаа (816 евро).