Путин и Макрон провели переговоры в Версале

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел в Париже переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры лидеров двух стран, которые встречались впервые, продолжались 2 часа 45 минут.

Выступая на пресс-конференции по окончании переговоров, Макрон заявил, что никакие серьезные проблемы в Европе и в мире не могут решаться без диалога с Россией, передает агентство Интерфакс.

Путин, в свою очередь, отметил, что "фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры", сообщило агентство ТАСС.

Поиск точек соприкосновения

"Франция на прошедших президентских выборах подтвердила суверенным образом приверженность независимости, вовлеченность в европейские дела и стремление вносить свой весомый вклад в судьбы мира. Никакие из основных дел не могут сегодня решаться по этим темам без того, чтобы вести диалог с Россией", - подчеркнул президент Франции.

Именно поэтому Макрон, по его словам, высказался за то, чтобы сообща сформулировать те области, которые составляют настоящее и будущее Франции и России.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сказал, что Россия и Франция видят точки соприкосновения по ключевым проблемам международной повестки и попробуют сблизить свои позиции.

"Как я уже сказал, восстанавливается товарооборот. Мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня. И, как мне кажется, мы их видим. Мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", - заявил Путин в понедельник.

Санкции не помогут разрешить украинский кризис

Реагируя на вопрос журналистов о том, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины, Путин сказал: "Никак не помогут".

По словам Путина, Москва и Париж полны решимости искать совместные решения проблемам Сирии, Украины, ракетной программы КНДР, а также терроризма.

Макрон, в свою очередь, заявил, что новые санкции Запада против России могут быть обусловлены только эскалацией украинского конфликта. "По данному вопросу я подтверждаю то, что уже говорил ранее: если понадобится, то санкции, возможно, будут усилены, но только в случае эскалации конфликта на Украине", - сказал он.

Президент добавил, что "если произойдет деэскалация, то тогда и санкций не будет". "И я желаю, чтобы произошла именно деэскалация", - подчеркнул президент Франции.

Говоря о ситуации на Украине, Макрон заявил, что Москва и Париж выступили за проведение в ближайшее время встречи в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина).

Париж и Москва попробуют договориться по Сирии

Как отметил президент РФ, ряд оценок по Сирии у Москвы и Парижа совпадают, страны могут качественно улучшить взаимодействие в рамках урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Макрон, в свою очередь, заявил, что любое применение в Сирии химического оружия станет красной чертой, на которую Франция сразу отреагирует, передает новостной портал ERR.

При этом он выразил надежду, что Франции удастся сотрудничать с Россией по Сирии и заявил, что хотел бы наладить с Россией партнерство в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство".

Путин выступил за отмену ограничений в торговле

В этой связи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном Путин обратился к представителям СМИ Франции: "Боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике".

"Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, необремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами может помочь развитию мировой экономики, будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей, повышение жизненного уровня наших граждан", - сказал президент РФ.

Критика Макрона

Президент Франции критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании в Пятой республике.

"У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, но как политику мне следует четко сказать, что когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты - это работа органов по оказанию влияния. Именно Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании, они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании", - сказал он.

Макрон также заявил, что он намерен пристально следить за ситуацией с представителями ЛГБТ-сообществ в Чечне.

Президент Франции также напомнил, насколько важно для Парижа соблюдение прав всего гражданского общества.

Первая встреча

Как ранее сообщалось, Путин посетил Францию по приглашению Макрона. В эти дни во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль будет проходить выставка Эрмитажа, посвященная 300-летию первого визита Петра I во Францию.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит Петра I в 1717 году был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции.

Переговоры лидеров продолжались 2 часа 45 минут. Путин и Макрон встречались впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций. Президент Франции считает, что диалог с главой РФ получился откровенным. "Это был первый обмен мнениями. На мой взгляд, он (диалог - прим. ред.) получился откровенным и очень открытым. Мы многое сказали друг другу", - сказал Макрон.