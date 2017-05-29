Путин и Макрон в понедельник встретятся в Версале

Президент РФ Владимир Путин в понедельник совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча на высшем уровне пройдет, как было отмечено, в неформальной обстановке, документов по итогам этой поездки подписывать не планируется.

Путин посетит Францию по приглашению президента Макрона. В эти дни во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль будет проходить выставка Эрмитажа, посвященная 300-летию первого визита Петра I во Францию. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит Петра I в 1717 году был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции, сообщает Интерфакс.

В ходе первого телефонного разговора Путина с новым президентом Франции 18 мая, Макрон пригласил российского лидера вместе посетить эту выставку. "И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами Макроном и Путиным", - рассказал Ушаков накануне визита Путина.

С российской стороны, по его словам, идея была поддержана. "Считаем, что действительно посещение Версаля предоставляет возможность откровенного доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов", - сказал Ушаков.

Он заметил, что программа предстоящей встречи "интересная и насыщенная". "Переговоры пройдут в формате "один + два", что даст возможность откровенно поговорить и почувствовать друг друга лучше. После этого переговоры будут продолжены в расширенном составе, в рамках рабочего завтрака", - рассказал помощник главы государства, заметив, что по завершению переговоров президенты посетят выставку.