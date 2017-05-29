Средний житель Эстонии зарабатывал в первом квартале 877 евро в месяц

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата работникам в Эстонии в первом квартале 2017 года составила 877 евро в месяц брутто.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, медианная зарплата повысилась в Эстонии на 53 евро брутто, сообщил в понедельник, 29 мая, Налогово-таможенный департамент.

По состоянию на первый квартал 2017 года зарплату и другие выплаты получали в Эстонии 546 177 человек, что на 2362 человека больше, чем годом ранее.

Общая сумма выплат составила в первом квартале свыше 1,676 млрд евро, что на 106,2 млн евро больше, чем в том же периоде прошлого года.

Представленные Налогово-таможенным департаментом цифры намного отличаются в меньшую сторону от данных Департамента статистики, которые rus.err.ee уже приводил. А именно, опубликованные сегодня свежие статистические данные говорят, что средняя зарплата в первом квартале 2017 года составляла 1153 евро в месяц (брутто).

Налогово-таможенный департамент отмечает, что эти данные сравнивать нельзя, потому что методики расчета очень отличаются.

Департамент статистики считает среднюю зарплату, которая состоит из оплаты сдельной и повременной работы, отпускных выплат, неденежных выплат, премий и дополнительных выплат.

Налогово-таможенный департамент считает не среднюю зарплату, а различные выплаты, связанные с работой.

Кроме того, Департамент статистики учитывает только работников на полной ставке, а Налогово-таможенный департамент — всех людей, которым были сделаны какие-либо выплаты, связанные с работой.