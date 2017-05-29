Налоговики пресекли в Ида-Вирумаа работу подпольных самогонщиков

Налогово-таможенный департамент (НТД) сообщил 29 мая, что в конце апреля в Ида-Вирумаа была пресечена деятельность подпольного производства нелегального алкоголя. С февраля до конца апреля подпольные цеховики продали почти 6000 литров самогона.

В ходе досудебного разбирательства было установлено, что в Ида-Вирумаа было налажено производство, хранение, доставка и продажа самогона в больших количествах. Производство было налажено на одном из хуторов в волости Мяэтагузе и в гаражном боксе на закрытой территории одного из промышленных предприятий в Кохтла-Ярве. Продукция с подпольных цехов сбывалась в Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарве и Таллинне, пишет портал uudised ERR.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, подозрения в незаконном производстве и сбыте алкоголя в составе организованного преступного сообщества предъявлены шестерым. Трое из них с разрешения суда арестованы.

"В ходе следствия было установлено, что за три месяца преступной деятельности группа лиц продала почти 6000 литров самогона, заработав 29 000 евро", - добавила Хлебникова.

У преступников было изъято два самогонных аппарата на 500 литров каждый, около 600 литров готовой продукции и 9000 литров закваски, большое количество тары и наличные деньги.

Руководитель следственного отдела НТД Райн Куус сказал, что организация работы в преступной организации была хорошо отлажена, ей удалось создать стабильную сеть продаж в Ида-Вирумаа и Харьюмаа.