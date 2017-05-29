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Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт ставит перед собой высокие цели.
Анетт Контавейт ставит перед собой высокие цели.
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

 

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 29 мая, Контавейт опустилась с 52-го на 53-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 624-й на 630-ю строчку.

Соперница Анетт Контавейт по первому кругу Открытого чемпионата Франции - румынка Моника Никулеску - опустилась с 53-й на 54-ю строчку.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Германии Ангелик Кербер, на втором месте находится американка Серена Уильямс, на третьем - Каролина Плишкова из Чехии.

Редактор: Сергей Михайлов



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