Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 29 мая, Контавейт опустилась с 52-го на 53-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 624-й на 630-ю строчку.
Соперница Анетт Контавейт по первому кругу Открытого чемпионата Франции - румынка Моника Никулеску - опустилась с 53-й на 54-ю строчку.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Германии Ангелик Кербер, на втором месте находится американка Серена Уильямс, на третьем - Каролина Плишкова из Чехии.
Редактор: Сергей Михайлов