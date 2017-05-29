НТД: полученный через Uber и Taxify доход декларировали намного активнее

В этом году заработанные посредством предоставления услуг Uber и Taxify доходы задекларировали в пять раз больше человек, чем год назад. Выросло и количество людей, задекларировавших доходы от сдачи в аренду жилья и получивших доходы за зарубежом.

Полученные посредством предоставления услуг таксоизвоза на платформах Uber и Taxify доходы задекларировали 319 человек (в прошлом году таких было 69), а общая зарегистрированная сумма выросла с 67 800 евро до 450 000 евро, пишет портал err.ee.

"Рост обоих показателей говорит о том, что люди предпочитают выполнять свои налоговые обязательства и вносить свой вклад в общество", - отметил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

Подлежащие налогообложению в Эстонии зарубежные доходы нашли отражение в дополнительных по сравнению с прошлым годом 873 декларациях, а размер задекларированных доходов увеличился на 8,6 млн евро.

Доходы от сдачи в аренду жилых помещений и другие доходы от аренды задекларировали на 1564 человека больше, чем за 2015 год. Однако подлежащая налогообложению сумма уменьшилась на 1,5 млн евро.

"В прошлом году налогом облагались только 80% от доходов, полученных в результате сдачи в аренду жилых помещений. Ранее налогом облагались все 100% доходов. Очевидно, что именно по этой причине увеличилось количество людей, задекларировавших свои доходы", - добавил Удде.

Доходы за прошлый год всего задекларировали 685 511 человек, что превысило прошлогодний показатель на 18 000 человек. По оценке Удде, главной причиной увеличения показателя стала возможность возврата подоходного налога при низких доходах.

"В предыдущие годы у них не было необходимости подавать декларацию, поскольку все налоги были корректно удержаны и никакие льготы им не полагались. А для ходатайства о получении пособия одним из необходимых условий было своевременное предоставление декларации о доходах", - добавил Удде.

В этом году срок доплаты и возврата переплаченого подоходного налога — 3 июля.

Для индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто получил доход от продажи имущества или же задекларировал зарубежные доходы, срок доплаты и возврата налога — 2 октября.

Совместную декларацию о доходах подали 68 787 раз или на 12,6% меньше, чем в 2016 году.

Департамент возвращает на 1,7 млн евро больше, а подлежащая доплате сумма выросла чуть меньше, чем на 1 млн евро.

Неподлежащие налогообложению задекларированные суммы дохода в этом году составили 2,6 млрд евро, прошлогодний показатель - 2,4 млрд евро.

Льготами воспользовались на сумму 2,2 млрд евро. В предыдущий год эта сумма равнялась двум миллиардам.

Неиспользованными остались льготы на сумму в 405 млн евро против 358 млн евро в прошлом году.

Рост этого показателя вызван тем, что общая разрешенная сумма вычета из налогооблагаемого дохода физического лица за обучение, проценты по жилищному кредиту и пожертвования снизилась с 1920 евро до 1200.

Количество деклараций без отчислений уменьшилось с 23 331 до 20 550.

Сумма задекларированных затрат на обучение снизилась на 4,5 млн евро.

Причиной этого стало снижение общей разрешенной суммы вычета из налогооблагаемого дохода физического лица, а также отмена возвратов налогов за обучение вождению автомобиля, а также отмена возврата за обучение в кружках по интересам людям старше 17 лет.

Потеря пятипроцентного ограничения в случае с пожертвованиями не сыграла большой роли. За 2016 год в среднем из-под налога было выведено 117 евро на декларацию, а за 2015 — 103 евро на декларацию.