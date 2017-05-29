В июне изменится график движения поездов между Таллинном и Палдиски

Ремонтные работы на железнодорожном участке Пяэскюла-Кейла вызовут изменения с 5 по 30 июня в расписании движения поездов между Таллинном и Палдиски, сообщила компания Elron.

В связи с ремонтными работами на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла поезда в направлении Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Рийзипере и Палдиски по рабочим дням с 5 до 30 июня будут ходить по временному расписанию.

Июньский ремонт перерывов в железнодорожном движении не вызовет. Пассажиры в полном объеме будут обслуживаться поездами. Замещающие автобусы использоваться не будут. До десяти часов утра будет действовать обычное расписание. В части более поздних отправлений больше всего ремонтные работы повлияют на пассажиров в направлении Рийзипере, которые в некоторых случаях должны будут пересаживаться в Кейла на другой поезд.

"Утреннее расписание не изменится и добраться до работы можно будет столь же удобно и быстро, как и до сих пор, - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - В направлении Рийзипере на нескольких рейсах надо будет пересаживаться в Кейла на другой поезд. Но в расписании есть все же и такие поезда, на которых доехать из Таллинна в Рийзипере можно будет без пересадки".

Вызванное ремонтными работами на железнодорожном участке Пяэскюла-Кейла временное расписание можно найти на домашней странице Elron в поисковой системе расписания и на информационных стендах павильонов ожидания.