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Первое место Михаила Корба в окружном списке оказалось под вопросом ({{commentsTotal}})

В партии возникли сомнения относительно того, достоин ли Михаил Корб возглавлять список центристов в Кесклинне.
В партии возникли сомнения относительно того, достоин ли Михаил Корб возглавлять список центристов в Кесклинне. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы
Выборы
Александер Крюков

Таллиннскому совету Центристской партии предстоит повторно обсудить вопрос о том, кто станет первым номером партийного списка в столичном районе Кесклинн на предстоящих осенью муниципальных выборах.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, напомнив, что в начале мая первым номером списка Центристской партии в Кесклинне был утвержден министр государственного управления Михаил Корб.

Однако на прошлой неделе Корб подал в отставку, и теперь решение о том, кто поведет центристов на выборы в Кесклинне, будет пересмотрено.

"Нам придется еще раз это обсудить. Данный вопрос находится в компетенции таллиннского совета партии. Разумеется, мы обсудим эту тему и тогда станет ясно", - сказал генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.

В отставку с поста министра Михаил Корб подал вечером 24 мая. Причиной для отставки стало заявление Корба на встрече с ветеранами в Хаапсалу о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Это заявление вызвало резкую критику как оппозиционных, так и входящих в правительственную коалицию политиков.

Михаил Корб впервые на местных выборах баллотировался в 2005 году в составе избирательного союза "Народное доверие" в волости Йыхви. В 2009 и 2013 годах он успешно выдвигался в горсобрание Таллинна - в первый раз по Кристийне, второй - по Кесклинну. В 2009 году он был первым номером центристов в округе, в 2013 - третьим.

В Хааберсти список Центристской партии возглавит парламентарий Виктор Васильев, в Кристийне - депутат Рийгикогу Андрей Новиков, в Ласнамяэ - вице-мэр столицы Михаил Кылварт, в Мустамяэ - исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, в Нымме - Майлис Репс, в Пирита - районный старейшина Тынис Мельдер, в Пыхья-Таллинне - депутат Европарламента Яна Тоом.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.

Редактор: Сергей Михайлов

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