Эстония заняла 3-е место в общенациональном зачете на ЧМ по эстетической гимнастике

18-й Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике завершился триумфом финских команд. Золотые медали в юниорской и старшей группах завоевали Minetit Elit (Jr.) и Menetit (Sr.) из Финляндии. Финская команда Ovo завоевала бронзу в старшей группе, а Ovo Junior стали серебряными призерами в группе юниоров. Российская команда Victoria завоевала бронзу в группе юниоров, а их соотечественники из команды Expressia стали серебряными призерами в старшей группе.

Эстонские гимнастки в старшей группе заняли 6-е и 7-е места, а в юниорской группе - 5-е и 6-е. В общенациональном зачете Международной Федерации Эстония заняла 3-е место в двух возрастных группах. Россия стала первой в старшей группе, а Финляндия - в группе юниоров.

Кубок IFAGG Trophy завоевала испанская команда Ritmica Cartagena. За этот трофей боролись всего три команды – две из Испании, и одна из Турции. В этой группе были смешанные команды – обязательно присутствовал один мужчина.

Также на этом чемпионате мира впервые, вне зачета, выступила единственная мужская команда из Японии.

Как уже писал rus.err.ee, чемпионат Европы-2018 по эстетической гимнастике пройдет с 10 по 13 мая в Таллинне. Турнир примет недавно отремонтированный спортхолл "Калев". Такое решение было принято на прошедшем в Хельсинки чемпионате мира.