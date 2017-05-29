Для перестройки Морской академии в жилой дом девелопер выпустил облигации на 6,5 млн евро

Девелопер Endover Kinnisvara выпустит облигации на сумму 6,5 млн евро для получения средств на перестройку здания Морской академии в Ласнамяэ в многоквартирный дом.

"Это непубличный аукцион. Общий объем ценных бумаг, которые будут размещаться, составит 6,5 млн евро с номинальной стоимостью 100 евро. Уже размещено 5 млн евро, остальные предположительно будут размещены в течение ближайших двух-трех недель, предстоят также встречи с парой инвестиционных банков. Поступила крайне позитивная обратная связь из Латвии и Литвы, где крупные финансовые учреждения разметили облигации, на этом основании можно сказать, что эмиссия прошла успешно", - сказал член правления Endover Роберт Лауд.

Облигации выданы на двухлетний срок с возможностью более раннего возврата.

Endover Kinnisvara планирует за 18 млн евро перестроить 12-этажное здание Морской академии в Ласнамяэ. Ранее в нем располагалась Морская академия. Перестройку здания планируется завершить в первом квартале 2018 года.