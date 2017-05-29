Кен-Марти Вахер отправляется на работу к Юхану Партсу в Люксембург

Депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Кен-Марти Вахер с 1 июня возглавит бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба IRL, отметив, что в связи с отъездом в Люксембург Кен-Марти Вахер покинет парламент.

"Тщательно все взвесив, я решил принять предложение Юхана Партса приступить к работе в его команде", - отметил Вахер.

В настоящее время Кен-Марти Вахер возглавляет конституционную комиссию Рийгикогу.

Заменить Кена-Марти Вахера в Рийгикогу может уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста. Если же она откажется уходить в парламент, то это право отойдет к депутату Таллиннского горсобрания Тармо Круузимяэ.

Европейская счетная палата — один из семи институтов, управляющих Европейским союзом. Палата создана в 1975 году для аудиторской проверки бюджета сообщества и его учреждений. Штаб-квартира Счетной палаты находится в Люксембурге.