Анетт Контавейт вышла во второй круг Roland Garros

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт впервые в своей карьере преодолела стартовый барьер Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

В понедельник, 29 мая, в матче первого круга турнира занимающая 53-е место в мировом рейтинге Контавейт в двух сетах обыграла 54-ю ракетку мира, представительницу Румынии Монику Никулеску - 7:5, 6:1.

Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. Эстонка пять раз подала навылет, реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов и совершила три двойные ошибки.

Во втором круге соперницей Анетт Контавейт станет посеянная под четвертым номером испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 5), которая в первом круге обыграла итальянку Франческу Скьявоне - 6:2, 6:4.

В конце апреля Контавейт и Мугуруса встречались на турнире в Штугарте, тогда в трех сетах победила эстонка - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.

Второй турнир "Большого шлема" в сезоне Roland Garros проходит в Париже с 28 мая по 11 июня.