ФОТО: в Эстонии расцвела весна

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата работникам в Эстонии в первом квартале 2017 года составила 877 евро в месяц брутто.
Премьер-министр Юри Ратас отправился в понедельник в Грецию и на Кипр в рамках подготовительных зарубежных визитов перед началом председательства Эстонии в Совете Европейского союза.
Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич решил баллотироваться не в регионе, а в столице Эстонии, поскольку реформисты хотят в Таллинне нанести серьезный удар по центристам. Однако Бородич пообещал, что партия не бросит Ида-Вирумаа на произвол судьбы и выставит свои списки в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.