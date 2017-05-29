Меркель: Европе теперь придется больше полагаться на себя

Европа больше не может полностью зависеть от США и Великобритании после брексита и избрания Дональда Трампа президентом.

Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель после того, как на саммите "Большой семерки" не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже соглашении по борьбе с изменением климата, передает Русская служба Би-би-си.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней", - сказала Меркель в воскресенье на предвыборном митинге в Мюнхене.

Меркель назвала переговоры "Большой семерки" по климату очень трудными. Президент Трамп сказал, что примет решение о судьбе парижского договора на следующей неделе.

По словам главы немецкого правительства, она хочет дружественных отношений как с США и Великобританией, так и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

Ангела Меркель также сказала, что сейчас приоритет для Берлина — отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно опросам общественного мнения в Германии, Меркель, скорее всего, будет переизбрана на четвертый срок по результатам парламентских выборов в сентябре этого года.