МИД РФ еще раз заявил: высылка дипломатов из Эстонии не останется без ответа

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Эстонии на основе принципа взаимности, заявил первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов.

По его словам, предпринятый эстонскими властями шаг носит провокационный характер и он не останется без ответа, передает в понедельник, 29 мая, служба новостей "Радио 4".

Титов напомнил, что в отношениях между государствами действует принцип взаимности.

Напомним, в минувшую пятницу Эстония решила выслать двух российских дипломатов. Речь идет о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казенном и консуле-советнике Андрее Сургаеве.

Причины такого решения в МИД ЭР назвать отказались.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - прокомментировали в МИД РФ в пятницу.