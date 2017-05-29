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Ратас провел переговоры с премьером Греции и президентом Кипра ({{commentsTotal}})

Юри Ратас.
Юри Ратас. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония
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Премьер-министр Юри Ратас посетил в понедельник Грецию и Кипр в рамках подготовительных зарубежных визитов перед началом председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

В первой части поездки Ратас встретился в Афинах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а во второй половине дня премьер-министр направится на Кипр, где в Никосии планируется встреча с президентом островного государства Никосом Анастасиадисом.

По словам Ратаса, цели председательства Эстонии в Совете ЕС – выстраивать и поддерживать открытость и инновативность европейской экономики, поддерживать безопасность Европы, развивать цифровую Европу и свободный обмен данными, а также обеспечивать вовлекающую и устойчивую деятельность ЕС.

Премьер-министр также подчеркнул, что одной из важнейших целей председательства Эстонии является поддержка единства Европейского союза и его способности принимать решения.

Успешное перемещение беженцев

По итогам встречи с главой греческого правительства Ратас отметил успех программы перемещения беженцев из Греции в Эстонию.

"Сотрудничество Эстонии и Греции в области перемещения военных беженцев развивается хорошо. Эстония переместила на греческом направлении 130 беженцев, то есть 64% своей доли, что значительно больше среднего вклада стран Европейского союза", – сказал Ратас.

По его словам, сделка между ЕС и Турцией по беженцам была успешной, позволив практически полностью перекрыть миграционный поток через балканский регион.

Премьер-министр подтвердил, что одной из главных тем председательства Эстонии будет также усиление мер пограничного контроля и реформа системы предоставления убежищ на европейском уровне.

Ратас добавил, что предоставленная Европой перспектива для стран Западных Балкан по-прежнему является ключевым фактором безопасности, развития и стабильности в регионе.

40 000 эстонских туристов

В сфере двусторонних экономических отношений премьер-министр Эстонии отметил, что Греция является для эстонцев популярным направлением туризма – в прошлом году Грецию посетило более 40 000 эстонцев, и это число имеет тенденцию к увеличению.

Ратас добавил, что он видит потенциал роста в отношениях между двумя странами, в первую очередь, в области информационно-коммуникационных технологий. "Эстония готова делиться с Грецией своими знаниями и опытом в разработке э-государства", – сказал премьер-министр своему греческому коллеге.

Хорошие отношения с Кипром

На встрече в в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом глава эстонского правительства отметил хорошие отношения между Эстонией и Кипром и тесное сотрудничество в области экономики и ИКТ.

Он также выразил на встрече надежду на то, что на переговорах по объединению Кипра будет найдено справедливое и осуществимое решение в соответствии с резолюциями ООН. "Европейский Союз является по своей сути мирным проектом, и прорыв в переговорах по объединению Кипра стал бы венцом для любой страны-председателя. Мы надеемся, что две общины, которые являются лидерами этого процесса, придут к единому мнению на переговорах об объединении", – сказал Ратас.

Серия зарубежных визитов в преддверии председательства

По сложившейся традиции Ратас проводит встречи с главами правительств стран-членов ЕС в связи с переходом к Эстонии председательства в Совете ЕС с 1 июля 2017 года.

"Посещение союзных государств в преддверии председательства – это хороший способ рассказать своим коллегам о приоритетах нашего председательства, а также выслушать ожидания других государств на предстоящие полгода и их мысли в связи с этим. Мы будем говорить о темах, которые являются ключевыми для Эстонии и посещаемых государств, а также для Европейского союза", – сказал Ратас.

На прошлой неделе Ратас посетил Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.

Эстония будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря текущего года, приняв председательство от Мальты. После Эстонии Совет ЕС возглавит Болгария.

Редактор: Андрей Крашевский

юри ратаспредседательство эстонии в ес


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