Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят в понедельник обыски в украинских офисах российской компании "Яндекс" в связи с расследованием дела о госизмене.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что обыски в киевском и одесском офисах "Яндекса" связаны с тем, что менеджмент компании якобы отправлял в Россию персональные данные украинских граждан, передает ТАСС.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях", - утверждают в СБУ.

В частности, как заявляют в службе безопасности, информация собиралась о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках. "Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в СБУ подтвердили проведение обысков в офисах "Яндекса", уточнив, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Почти две недели назад власти Украины ввели санкции против нескольких российских компаний, в том числе "Яндекса" и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим ресурсам на три года.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", - заявили тогда в "Яндексе".