Кольцевая трасса Пирита-Козе-Клоостриметса в Таллинне в среду вечером будет перекрыта

В среду, 31 мая, во второй половине дня по кольцевой трассе Пирита-Козе Клоостриметса будет перекрыто дорожное движение в связи с проведением велосипедных соревнований.

Ограничение будет действовать с 17:00 до 21:00, а проезд будет разрешен только общественному транспорту и автомобилям местных жителей для подъезда к дому, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Маршрут, на который распространяется запрет, указан на прилагаемой схеме. Водителей пропускаемого транспорта просят проявлять повышенное внимание и уступать дорогу велосипедистам.