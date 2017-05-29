Рыйвас на конференции в Харькове: Россия хочет дестабилизировать всю Европу

По мнению вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса, агрессия России на Украине влияет на безопасность во всей Европе и угрожает трансатлантической архитектуре безопасности, а цель Москвы — дестабилизировать всю Европу.

Об этом Рыйвас заявил в понедельник на конференции по безопасности, которая проходит в Харькове, сообщила 29 мая пресс-служба Рийгикогу.

"Невозможно, чтобы военный конфликт на одном краю Европы не повлиял на остальную Европу, – сказал Рыйвас. – Безопасность Европы – единое целое, и происходящее на Украине – наша общая забота".

Рыйвас отметил, что цель России – дестабилизировать и остальную Европу, используя для этого разные инструменты, от пропаганды и распространения ложной информации до кибератак. "К гибридным опасностям надо относиться так же серьезно, как и к конвенциональному нападению. Их цели схожи: раздробить Европу и, таким образом, повысить геополитическую значимость России", - считает бывший премьер-министр Эстонии.

Он добавил, что у Эстонии есть обширные знания в этой области и готовность ими поделиться.

Рыйвас пробудет в Харькове до 31 мая. Помимо участия в конференции, он планирует встретиться с украинскими политиками и экспертами по безопасности. Во вторник Рыйвас также посетит Славянск, расположенный неподалеку от линии соприкосновения с неподконтрольными Киеву территориями на востоке Украины.