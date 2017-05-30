Максим Волков покидает пост директора Центра культуры в Маарду

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Максим Волков уведомил меня о своем намерении покинуть должность директора центра культуры. Это решение он объяснил открывшимися перед ним новыми вызовами. С моей стороны никаких нареканий к его работе не было. Но он посчитал нужным уйти. Конечно же, я не буду его удерживать. Станет ли его уход для нас потерей? Трудно сказать, поскольку он проработал здесь всего около месяца. Но у него были в Маарду перспективы", - сказал Архипов.

"В конце мая я сообщил Владимиру Васильевичу о своем решении и благодарен ему за понимание. У этого решения исключительно личные мотивы, не связанные с Маарду или с моими рабочими обязанностями. Вдаваться в подробности в данном случае я не хочу, так как моя личная жизнь не представляет интереса для общественности. По этой же причине я не вижу смысла сейчас говорить о своих дальнейших планах", - прокомментировал сам Максим Волков.

"В любом случае это был очень интересный опыт и за два месяца удалось запустить ряд проектов, которые, я надеюсь, найдут продолжение. В частности, мы с успехом провели первый инфодень для квартирных товариществ, в сотрудничестве с Русским академическим обществом запущен проект "Интеллектуальное кафе", новые краски были привнесены в программу весенней ярмарки", - добавил Волков, отметив, что были и другие инициативы.

"Поскольку с руководством города мы расстались на позитивной ноте и есть предложение от Архипова продолжить ряд проектов, в частности по развитию КВН в городе и по проведению соответствующих мероприятий, то наше сотрудничество будет, безусловно, продолжено, тем более что от этого выигрывают прежде всего жители Маарду", - заключил Максим Волков.

В январе 2014 году Волков был назначен вице-мэром Нарвы по хозяйственным вопросам. В том же месяце он вступил в Центристскую партию. Пост вице-мэра Нарвы Волков покинул в конце сентября 2015 года. В январе 2017 года он был избран в правление маардуского округа Центристской партии.