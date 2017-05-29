Экономист: рост покупательской способности населения в этом году заметно затормозится

"По нашим прогнозам, нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, вырастет в этом году лишь на 3%. Рост потребления замедлится в меньшей мере, чем рост покупательной способности наёмных работников. Это связано с повышением социальных пособий. В первом квартале средняя нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, выросла менее чем на 3%. На потреблении замедление роста покупательной способности пока не отразилось. Розничные продажи росли в первом квартале в том же темпе, что и во второй половине прошлого года", - приводит в понедельник, 29 мая, слова Эльмик пресс-служба Swedbank.

По ее словам, замедление роста зарплат в первом квартале было ожидаемым.

"Рост средней брутто-зарплаты в первом квартале немного замедлился: с 8 процентов в 2016 году до 6 процентов в первом квартале текущего года. Причиной продолжающегося быстрого роста зарплат является дефицит рабочих рук. По данным Института конъюнктуры, дефицит рабочей силы – главный фактор, сдерживающий развитие одной пятой промышленных предприятий и предприятий обслуживания, и одной трети строительных предприятий. Уровень зарплат повысился и в связи с существенным ростом минимальной зарплат", - отмечает Лийз Эльмик.

"Для здоровья макроэкономики замедление роста зарплат полезно. Безудержный рост зарплат, который наблюдался в последние годы, снизил способность предприятий продавать свою продукцию на внешних рынках, инвестировать и накапливать резервы на трудные времена. В прошлом году совокупная прибыль предприятий снизилась на 10%, а инвестиции – на 12%. В нынешнем же году рентабельность предприятий и инвестиции должны вырасти, поскольку количество заказов и отпускные цены растут, а рост расходов на рабсилу замедляется", - заключает Лийз Эльмик.

Как ранее в понедельник сообщил rus.err.ee, средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% до 1153 евро, а средняя часовая брутто-зарплата – на 3,9% до 7,13 евро. Темп годового роста средней брутто-зарплаты замедлился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% - такая тенденция наблюдается уже четвертый квартал подряд.