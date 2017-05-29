Круг правонарушений, за которые беженцев могут выслать из Эстонии, расширится

Правовая комиссия Рийгикогу решила расширить основания для лишения лица статуса беженца, внеся соответствующие поправки в Закон о международной защите иностранных граждан. Сейчас беженца могут выслать только в случае угрозы безопасности государству или за умышленное убийство.

Цель законопроекта – создать возможность для лишения опасного для эстонского общества иностранца статуса беженца, а также возможность для депортации и высылки, если иностранец, получивший статус беженца, наказан лишением свободы за умышленное преступление против личности, преступление против несовершеннолетних, преступление, связанное с наркотиками или опасное для общества, вымогательство или преступление первой степени.

"Законопроект посылает обществу важный сигнал, что мы расширим основания, по которым опасных для государства лиц можно лишить статуса беженца. Изменение закона позволит реагировать на ситуацию, когда совершенное иностранцем преступление не квалифицируется как преступление первой степени, но является особо тяжким и представляет угрозу для общества", – сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

Согласно действующему законодательству, статус беженца можно объявить недействительным, если есть достаточные основания полагать, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства или если в отношении иностранца вступил в силу обвинительный приговор за преступление первой степени.

Инициирование законопроекта в правовой комиссии поддержали члены фракции Союза Isamaa и Res Publica, Центристской партии Эстонии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.

Поправки поступили на пленарное заседание Рийгикогу 29 мая.