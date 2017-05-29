Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом

Член Консервативной народной партии (EKRE) Георг Кирсберг опубликовал серию предвыборных лозунгов, которые не содержатся в уставе и программе EKRE, среди прочего пообещав декриминализировать отрицание холокоста, ввести "правильное" преподавание истории Третьего рейха, лишить гражданства и выслать из Эстонии "враждебных Эстонии русских", таких как Яна Тоом. По словам главы парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, у партии нет причин призывать Кирсберга к порядку.

Предвыборные тезисы Кирсберга были опубликованы на его веб-сайте.

Его лозунги на выборах в органы местные самоуправления включают в себя обещание отменить для неграждан в Эстонии право избирать и быть избранным, а также никогда не давать землю под строительство мечетей или новых православных церквей.

В случае избрания в Рийгикогу Кирсберг обещает добиться пресечения деятельности "враждебных Эстонии русских". "Аннулируем гражданство враждебных Эстонии русских, таких как Яна Тоом-Литвинова-Черногорова, и вышлем их из страны. Сюда относятся все, кто организовывал деятельность, направленную против эстонского государства, такие как организаторы "Бронзовой ночи", - заявляет он.

Кирсберг предлагает "утилизировать" Бронзового солдата и все символы СССР, ввести уголовную ответственность за отрицание оккупации Эстонии и восхваление любой советской символики.

На выборах в Европарламент Кирсберг обещает искоренить "ядовитые воздействия русского мира", а также все, связанное с исламом. "Я полностью искореню ислам, закрою все мечети, медресе и прочую исламскую инфраструктуру", - заявляет он.

Кроме того, член EKRE считает необходимым декриминализировать отрицание холокоста и ввести в школах "компетентный" подход к преподаванию истории гитлеровской Германии, поскольку "ложь подавляет наше современное общество".

По мнению Кирсберга, в Эстонии должен быть создан конституционный трибунал, который смог бы привлекать людей к ответственности за преступления (в виде политических решений), направленные против собственной государственности и угрожающие госбезопасности. К таким преступлениям Кирсберг относит, в частности, российско-эстонский договор о границе и ратификацию Европейского стабилизационного механизма (фонда финансовой стабилизации стран Еврозоны).

Кроме того, Кирсберг обещает взыскать с экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса все понесенные государством убытки из-за субсидии на хутор Эрма, вплоть до конфискации хутора, а также провести чистку в Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR). "Уволим всех, кто очернял (президента США) Дональда Трампа, распространял демагогию о консерваторах или иным образом способствовал распространению красной/неомарксистской идеологии", - заявляет член EKRE.

"Вышвырнуть" Россию

В сфере отношений с Россией Кирсберг предлагает "вышвырнуть" Россию из Совета Безопасности ООН, заменив ее Германией и Японией.

В ситуации с Украиной Россия должна незамедлительно прекратить агрессию, принести официальные извинения и полностью возместить причиненный ущерб. В противном случае должны сохраняться санкции, а на восток Украины при необходимости следует поставить летальные вооружения и ввести войска НАТО, "чтобы выбить оттуда русских".

Наконец, Кирсберг предлагает предоставить Китаю международное оправдание для оккупации отошедшей к России в 19 веке части Маньчжурии (современные Приамурье и Приморье), т. к. это единственный способ "прекратить тявканье кремлевских щенков".

Представители EKRE общались с Кирсбергом по поводу его программы

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме сказал в понедельник новостному порталу ERR, что он в общих чертах в курсе обещаний Кирсберга. "Мы рассматриваем это как поступившую от него информацию к размышлению и предложения. Он не утверждает, что это позиции партии, это лишь мысли одного человека", - сказал он, добавив, что инициатива снизу в любом случае приветствуется.

Хельме пояснил, что у EKRE нет причин призывать Кирсберга к порядку. "Люди вступают в партию добровольно и подтверждают в своем заявлении, что они поддерживают программу и устав партии. Если они не распространяют убеждения, которые противоречат этим документам, то нет причин осуждать человека или призывать его к порядку", - сказал Хельме.

Он напомнил, что предвыборные обещания и программа EKRE на местных выборах утверждаются на уровне округа, а в случае выборов в Рийгикогу и Европейский парламент — на уровне совета уполномоченных партии. По словам Хельме, кандидаты EKRE на выборах в Рийгикогу и Европарламент пока не утверждены.

По имеющейся на данный момент информации, Кирсберг собирается баллотироваться в столичном районе Нымме, а представитель тамошнего округа EKRE Урмас Эспенберг беседовал с ним на тему предвыборных обещаний.

В 2015 году Кирсберг участвовал в выборах в Рийгикогу по списку Свободной партии. Он получил 179 голосов, но не прошел в парламент. Летом прошлого года он был исключен из Свободной партии за "деятельность, которая наносит вред репутации партии, и противопоставление ценностям партии". После этого Кирсберг вступил в EKRE.