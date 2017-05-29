Будущий директор канцелярии Рийгикогу отозван с поста посла Эстонии в Нидерландах

Пеэп Яхило, который с середины июля станет новым директором канцелярии Рийгикогу, отозван с поста посла Эстонии в Ниделандах.

Такое решение в понедельник, 29 мая, приняла президент страны Керсти Кальюлайд.

Согласно ее указу, новым чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в Нидерландах станет Кайли Террас.

Во время своей долгой дипломатической карьеры Пеэп Яхило был послом Эстонии в Индии, Албании, Греции, на Кипре, в Исландии и Норвегии.

В 2009-2012 годах он был вице-канцлером МИД по административным вопросам, также он работал в МИД генеральным директором отдела внутреннего аудита и и отдела персонала.

В марте 2017 года Яхило стал победителем открытого конкурса на замещение должности директора канцелярии парламента. Он вступит в должность 15 июля.