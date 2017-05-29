Бывший член IRL Эне Эргма будет баллотироваться в Тартуское горсобрание в списке Партии реформ

В прошлом многолетний спикер Рийгикогу, а ныне депутат Тартуского горсобрания Эне Эргма, которая с 2002 по 2016 год была членом Союза Отечества и Res Publica (IRL), на предстоящих осенью муниципальных выборах усилит в студенческом городе список Партии реформ.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что Эргма уже уведомила о своем решении коллег по фракции IRL в горсобрании Тарту.

"Ни в какие партии я вступать не собираюсь. Но я для себя решила, что буду участвовать в выборах в списке той партии, которую считаю наиболее правосторонней в Тарту", - объяснила Эргма.

На прошлых местных выборах осенью 2013 года Эне Эргма баллотировалась в Тартуское городское собрание в списке IRL. Она получила 389 голосов и прошла в состав законодательного органа. Однако работать в горсобрании она стала лишь весной 2015 года, когда не сумела переизбраться в Рийгикогу.

Из рядов IRL Эргма вышла 6 июня 2016 года. По ее словам, партия потеряла собственное лицо и стала популистской.

Эне Эргма в 2003-2006 и 2007-2014 занимала пост спикера Рийгикогу. В 2007 и 2012 годах она была избрана заместителем председателя IRL.