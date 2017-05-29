11 человек погибли и десятки пострадали при урагане в Москве

В результате ураганного ветра в Москве официально подтверждена гибель восьми человек. По данным экстренных служб, погибли 11 человек, еще 50 пострадали.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

"Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы департамента.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

Тем временем Следственный комитет России подтвердил, что в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек, данные о погибших и пострадавших уточняются.

"В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области", - добавила она.

Портал lenta.ru сообщает о многочисленных разрушениях. Штормовой ветер валил деревья, вырывал кресты с церквей, срывал кровлю с жилых домов, опрокидывал башенные краны, остановки и рекламные щиты, повредил десятки автомобилей в разных районах города.

Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с последствиями шторма, который внезапно пришел на смену солнечной погоде.