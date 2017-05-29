rus.err.ee

11 человек погибли и десятки пострадали при урагане в Москве ({{commentsTotal}})

Ураган в Москве 29 мая 2017 года.
Фотогалерея
13 фотографий
Фото: Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Автор: TASS/Scanpix
Разное
Разное
{{1496068680000 | amCalendar}}

В результате ураганного ветра в Москве официально подтверждена гибель восьми человек. По данным экстренных служб, погибли 11 человек, еще 50 пострадали.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

"Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы департамента.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

Тем временем Следственный комитет России подтвердил, что в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек, данные о погибших и пострадавших уточняются.

"В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области", - добавила она.

Портал lenta.ru сообщает о многочисленных разрушениях. Штормовой ветер валил деревья, вырывал кресты с церквей, срывал кровлю с жилых домов, опрокидывал башенные краны, остановки и рекламные щиты, повредил десятки автомобилей в разных районах города.

Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с последствиями шторма, который внезапно пришел на смену солнечной погоде.

Редактор: Андрей Крашевский

москваураган


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Круг правонарушений, за которые беженцев могут выслать из Эстонии, расширится
Ураган в Москве 29 мая 2017 года.Ураган в Москве 29 мая 2017 года.
11 человек погибли и десятки пострадали при урагане в Москве
Обновлено: 19:41 
Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.
Партия реформ: приведем Таллинн в тройку европейских городов с лучшей средой для жизни
Жители Кишинева и флаги Молдовы.Жители Кишинева и флаги Молдовы.
Молдова выслала из страны пять российских дипломатов
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.
Центристская партия опубликовала полную предвыборную программу для Таллинна
Георг Кирсберг.Георг Кирсберг.
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом

Член Консервативной народной партии (EKRE) Георг Кирсберг опубликовал серию предвыборных лозунгов, которые не содержатся в уставе и программе EKRE, среди прочего пообещав декриминализировать отрицание холокоста, ввести "правильное" преподавание истории Третьего рейха, лишить гражданства и выслать из Эстонии "враждебных Эстонии русских", таких как Яна Тоом. По словам главы парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, у партии нет причин призывать Кирсберга к порядку.

Оппозиция хочет отправить Свена Сестера в отставку.Оппозиция хочет отправить Свена Сестера в отставку.
Оппозиция начала собирать подписи за отставку Сестера
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла во второй круг Roland Garros
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Службы безопасности Украины проводят обыски в украинских офисах компании "Яндекс".
ЭСТОНИЯ
Геннадий Кульков лишился поста мэра Калласте.Геннадий Кульков лишился поста мэра Калласте.
Мэр Калласте Геннадий Кульков отправлен в отставку

В понедельник, 29 мая, депутаты городского собрания Калласте отправили в отставку мэра города Геннадия Кулькова.

Эне Эргма пойдет на местные выборы вместе с Партией реформ.Эне Эргма пойдет на местные выборы вместе с Партией реформ.
Бывший член IRL Эне Эргма будет баллотироваться в Тартуское горсобрание в списке Партии реформ
Пеэп Яхило.Пеэп Яхило.
Будущий директор канцелярии Рийгикогу отозван с поста посла Эстонии в Нидерландах
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас отправился с визитом в Грецию и на Кипр
Обновлено: 15:26
Таави Рыйвас.Таави Рыйвас.
Рыйвас на конференции в Харькове: Россия хочет дестабилизировать всю Европу
Схема маршрута, на котором будет ограничено движение.Схема маршрута, на котором будет ограничено движение.
Кольцевая трасса Пирита-Козе-Клоостриметса в Таллинне в среду вечером будет перекрыта
Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов.Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов.
МИД РФ еще раз заявил: высылка дипломатов из Эстонии не останется без ответа
ИДА-ВИРУМАА
Налоговики пресекли в Ида-Вирумаа работу подпольных самогонщиков
Силламяэ. Иллюстративное фото.Силламяэ. Иллюстративное фото.
В Силламяэ пройдет международный фестиваль "Все дороги ведут в театр"
Молодежь работает.Молодежь работает.
Молодежи из Ида-Вирумаа трудно найти работу на лето
Дом престарелых в Кохтла-Ярве.Дом престарелых в Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве на аукционе продали Ахтмеский дом престарелых
Песня объединяет детские сердца.Песня объединяет детские сердца.
Праздник песни и танца дошкольников объединил 15 детсадов Кохтла-Ярве
Мнение / Интервью
Лийз Эльмик считает, что замедление роста зарплат снижает макроэкономические риски.Лийз Эльмик считает, что замедление роста зарплат снижает макроэкономические риски.
Экономист: рост покупательской способности населения в этом году заметно затормозится

Рост покупательной способности наемных работников в этом году серьезно затормозится, поскольку рост зарплаты немного замедлится, а цены вырастут, считает старший экономист банка Swedbank Лийз Эльмик.

Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: о терактах и сказках с несчастливым концом
Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.Денис Бородич поборется за голоса ласнамяэских избирателей.
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Сергей Маковецкий.Сергей Маковецкий.
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
Шествие театра "Королевский жираф" в Нарве.Шествие театра "Королевский жираф" в Нарве.
По нарвскому променаду прокатилось яркое карнавальное шествие театра "Королевский жираф"
Обновлено: 20:47 
Генеральное консульство России в Нарве осталось без руководителя.Генеральное консульство России в Нарве осталось без руководителя.
Эстония высылает из страны генконсула РФ в Нарве и консула-советника
Обновлено: 21:25 
ЗА РУБЕЖОМ
Ангела Меркель на предвыборном митинге в Баварии.Ангела Меркель на предвыборном митинге в Баварии.
Меркель: Европе теперь придется больше полагаться на себя
В Париже Владимир Путин впервые встретится с новым президеном Франции Эммануэлем Макроном.В Париже Владимир Путин впервые встретится с новым президеном Франции Эммануэлем Макроном.
Путин и Макрон в понедельник встретятся в Версале
Испытания северокорейской ракеты в феврале.
Южная Корея зафиксировала новый пуск ракеты из КНДР
Подозреваемому пока еще не предъявили обвинения.
При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек
Наводнение на Шри-Ланке.
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Салман Абеди попал на камеры наблюдения в день взрыва.
Полиция обнародовала фотографии манчестерского террориста
ЭКОНОМИКА
Бывшее здание Морской академии в Ласнамяэ.Бывшее здание Морской академии в Ласнамяэ.
Для перестройки Морской академии в жилой дом девелопер выпустил облигации на 6,5 млн евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средняя брутто-зарплата выросла в первом квартале на 5,7% до 1153 евро
26.05
Строительный сектор в первом квартале показал максимальный рост за 5 лет Обновлено
25.05
На Таллиннском экономическом форуме предприниматели обсуждали проблемы финансирования
25.05
Профсоюзы против намерений отменить повышение зарплат госслужащим
25.05
В ОПЕК договорились сдерживать нефтедобычу до марта 2018 года
25.05
Elering подал запрос на снижение сетевой платы на 4%
СПОРТ
Наставник сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу (в центре).Наставник сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу (в центре).
Наставник эстонских волейболистов: наши следующие соперники уступают по классу команде России
Эстония заняла 3-е место в общенациональном зачете на ЧМ по эстетической гимнастике
Юрген Зопп.
Юрген Зопп поднялся в рейтинге ATP на 18 мест
Анетт Контавейт ставит перед собой высокие цели.
Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Сборная Эстонии в отборочном турнире проиграла лишь России.Сборная Эстонии в отборочном турнире проиграла лишь России.
Эстонские волейболисты дали бой сборной России
Мирча Луческу.Мирча Луческу.
"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу
Грит Шадейко.Грит Шадейко.
Семиборка Грит Шадейко установила новый рекорд Эстонии
КУЛЬТУРА
Ратушная площадь в Таллинне.Ратушная площадь в Таллинне.
В программе Дней Старого города - более 400 мероприятий
Российский режиссер Андрей Звягинцев.Российский режиссер Андрей Звягинцев.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"
Обновлено: 28.05
ФОТО: модное шоу ERKI отметило 30-летие
Юрий Михайлович ЛотманЮрий Михайлович Лотман
В Таллинне открываются Лотмановские дни
РАЗНОЕ
ФОТО: в Эстонии расцвела весна
ФОТО: Пельгулинн открыл дворы для гостей
Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.Полицейские и их очаровательные четвероногие помощники.
Наркопреступникам не поздоровится: эстонскую полицию усилили два спрингер-спаниеля
Пожар в жилом доме по Вильде теэ.Пожар в жилом доме по Вильде теэ.
В жилом доме по Вильде теэ в Таллинне загорелась квартира
Обновлено: 27.05
Венецианский карнавал в парке ЛевенруВенецианский карнавал в парке Левенру
В таллиннском парке Лёвенру прошел Венецианский карнавал
Обновлено: 27.05
Смотрите на ETV+
Последние новости
19:41
11 человек погибли и десятки пострадали при урагане в Москве Обновлено
19:36
Молдова выслала из страны пять российских дипломатов
19:30
Партия реформ: приведем Таллинн в тройку европейских городов с лучшей средой для жизни
19:11
Наставник эстонских волейболистов: наши следующие соперники уступают по классу команде России
18:35
Мэр Калласте Геннадий Кульков отправлен в отставку
18:32
Служба безопасности Украины проводит обыски в украинских офисах компании "Яндекс" Обновлено
18:19
Центристская партия опубликовала полную предвыборную программу для Таллинна
17:37
Бывший член IRL Эне Эргма будет баллотироваться в Тартуское горсобрание в списке Партии реформ
17:15
Будущий директор канцелярии Рийгикогу отозван с поста посла Эстонии в Нидерландах
17:09
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
16:41
Круг правонарушений, за которые беженцев могут выслать из Эстонии, расширится
16:39
Экономист: рост покупательской способности населения в этом году заметно затормозится
15:47
Оппозиция начала собирать подписи за отставку Сестера
15:26
Ратас отправился с визитом в Грецию и на Кипр Обновлено
Полезно знать
Топ читаемости
28.05
"Славянский венок" завершился грандиозным гала-концертом
28.05
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
09:10
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
28.05
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
28.05
Бородич: хотим в Таллинне нанести серьезный удар по центристам
23.05
Языковая инспекция заставила сменить рекламу концерта Сергея Лазарева
11:47
Налоговики пресекли в Ида-Вирумаа работу подпольных самогонщиков
17:09
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
28.05
Молодежи из Ида-Вирумаа трудно найти работу на лето
28.05
"Актуальная камера +" 28.05.2017 (20:00)
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Маргарита Мясникова.
"Актуальная камера +" 28.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография
В понедельник после обеда дожди прекратятся, +15..+20
Эстония
Лидеры коалиционных партий.
Лидеры коалиционных партий пока не пришли к окончательным договоренностям по налогам
Обновлено: 28.05
Благотворительный фонд "Тепло сердец" празднует день рождения
Число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня.
CV Keskus: на сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час
Обновлено: 26.05
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан Полицией безопасности
Обновлено: 25.05
Михаил Корб дает интервью корреспонденту
Михаил Корб после решения об отставке: я не сказал в Хаапсалу чего-то неправильного
Школьники. Иллюстративная фотография.
Исследование: в Эстонии надо поощрять развитие многоязычия
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве