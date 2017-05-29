Число погибших при урагане в Московском регионе возросло до 16

В результате ураганного ветра в Москве и Московской области, по предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе как минимум один ребенок, а пострадали около 170.

Об этом во вторник, 30 мая, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские официальные органы.

В Следственном комитете России подтвердили гибель в результате урагана 14 человек, из которых 11 погибли в Москве и трое в Московской области.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник заявил, что жертвами урагана в Подмосковье стали пять человек, 34 госпитализированы.

Таким образом, по предварительным данным, число жертв урагана в Московском регионе достигло 16 человек. Причиной смерти большинства погибших, в том числе 11-летней девочки, стало падение деревьев.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. На данный момент 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах, при этом состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое.

Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ураган, обрушившийся на Центральную Россию, повредил более 1900 автомашин и кровли более 180 зданий. Ветер повалил около 6500 деревьев, в том числе 3500 - в Москве.

Ураган существенно нарушил работу транспорта: были задержаны более 130 пригородных поездов и 23 поезда дальнего следования, движение транспорта в Москве было ограничено по 20 улицам, а в аэропортах Московского авиационного узла были задержаны более 50 рейсов.

Кроме того, по данным спасателей, ураган обесточил более 300 населенных пунктов - 16500 жилых домов с населением свыше 44 000 человек.

Мэр Москвы столицы Сергей Собянин заявил ТАСС, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города.

Последствия урагана устраняют более 35 000 сотрудников городских служб и более 4500 единиц техники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Собянин также пообещал, что мэрия выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавших в результате урагана. Он уточнил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей (около 16 000 евро).