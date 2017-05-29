Семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве

Число погибших в результате ураганного ветра в Москве достигло семи человек, почти 70 пострадали.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

"По последним данным, в результате падения деревьев и конструкций погибли семь человек", - сказал источник агентства.

По его словам, к врачам обратились 69 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о гибели шести человек. Следственный комитет России, в свою очередь, пока подтвердил гибель шести человек.

Одна девушка погибла на ВДНХ от упавшего дерева. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина, на которого упало дерево на Ломоносовском проспекте.

Ранее сообщалось о двух жертвах урагана: на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что все экстренные службы столицы переведены в усиленный режим работы. "Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.

За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана.