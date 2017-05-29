В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек

В результате ураганного ветра в Москве и Московской области, по уточненным данным, погибли 15 человек, а пострадали около 200.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек (10 - в Москве, 5 - в Московской области), пострадали около 200 человек. Погибшие - различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, пострадавшие госпитализированы, в том числе в настоящее время врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (под руководством Леонида Рошаля) борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Следователи уже осмотрели ряд мест происшествий, в настоящее время они опрашивают очевидцев. Уточняется размер ущерба, а также степень вреда здоровью пострадавших.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра. Штаб координирует работу следователей и анализирует данные о последствиях стихийного бедствия. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ураган, обрушившийся на Центральную Россию, повредил более 1900 автомашин и кровли более 180 зданий. Ветер повалил около 6500 деревьев, в том числе 3500 - в Москве.

Ураган существенно нарушил работу транспорта: были задержаны более 130 пригородных поездов и 23 поезда дальнего следования, движение транспорта в Москве было ограничено по 20 улицам, а в аэропортах Московского авиационного узла были задержаны более 50 рейсов.

Кроме того, по данным спасателей, ураган обесточил более 300 населенных пунктов - 16500 жилых домов с населением свыше 44 000 человек.

Мэр Москвы столицы Сергей Собянин заявил ТАСС, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города.

Последствия урагана устраняют более 35 000 сотрудников городских служб и более 4500 единиц техники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Собянин также пообещал, что мэрия выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавших в результате урагана. Он уточнил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей (около 16 000 евро).