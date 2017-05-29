Центристская партия опубликовала полную предвыборную программу для Таллинна

Центристская партия в понедельник обнародовала полный текст предвыборной программы, с которой она выступит на местных выборах в Таллинне.

По словам кандидата на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Ааса, главными программными пунктами партии являются увеличение ежегодного пособия ко дню рождения для пенсионеров до 100 евро, сокращение очередей к врачам и строительство Таллиннской больницы.

Кроме того, центристы обещают обеспечить каждому ребенку бесплатный кружок по интересам, обслуживание на трех языках (эстонском, русском и английском) для горожан и гостей столицы, а также повысить уровень преподавания эстонского языка в русскоязычных детских садах.

Аас заверил, что все предвыборные обещания партия намерена реализовать в течение четырех лет после выборов.

"В нашей программе нет ни одного предвыборного обещания, которое мы не смогли бы претворить в жизнь за четыре года. Это не пустые слова, а план работы, который мы наметили для себя и приступим к его выполнению сразу же, как только получим соответствующий мандат от горожан", - сказал кандидат центристов в столичные мэры.

Он добавил, что Центристская партия обещает продолжить реконструкцию детских садов и школ Таллинна, удвоить финансирование на улучшение городской среды, а также нанять в столичные парки людей, которые будут следить за порядком. В предвыборной программе для Таллинна обозначены все крупные проекты, которые планируется осуществить во всех частях города.

Программа была утверждена Таллиннским советом Центристской партии, а с ее полным текстом можно ознакомиться здесь.