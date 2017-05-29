Наставник эстонских волейболистов: наши следующие соперники уступают по классу команде России

Третий, заключительный отборочный раунд чемпионата мира по волейболу-2018 с участием сборной Эстонии пройдет с 18 по 23 июля.

В нем примут участие национальные команды, которые заняли вторые места в своих группах во втором раунде квалификации. Помимо Эстонии это Германия, Словакия, Бельгия, Белоруссия и Испания.

"Это сильные и равные сборные, но ни одна из них не достигает по уровню команду России", - прокомментировал наставник эстонских волейболистов Георге Крецу.

Страна, которая примет последний отборочный этап, определится после 12 июня. Путевку на ЧМ-2018 получит лишь победитель отборочного турнира.