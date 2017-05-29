Партия реформ: приведем Таллинн в тройку европейских городов с лучшей средой для жизни

Партия реформ в своей предвыборной программе обещает добиться, чтобы Таллинн к 2030 году вршел в тройку европейских городов с лучшей средой для жизни.

"Таллинн — это визитная карточка. Его посещает больше всего гостей. Транспортное сообщение и общие подходы в Таллинне во многом определяют то, как идут дела у Эстонии. Авиамаршруты, трамвай в аэропорт, порты, дороги и современная транспортная сеть. Новые трамвайные линии в (столичных) районах. Удобные, безопасные велодорожки, чтобы дети и семьи могли двигаться", - говорится в программе реформистов, с которой они пойдут на выборы в органы местного самоуправления осенью 2017 года.

Партия реформ называет себя полной противоположностью Центристской партии. "Мы противопоставляем себя всему, что олицетворяет нынешнее единовластие Центристской партии (в Таллинне). Неуклюжему и коррупционному делопроизводству. Системе образования, в которой эстонский язык является чужим и в которой часть людей отрезана от возможностей и общественной жизни Эстонии. Тому, что управление Таллинном старомодно и закрыто. Что у предпринимателей нет партнера, и часто бывает стыдно за городских руководителей", - заявляется в программе.

"Таллинн будущего к 2030 году войдет в тройку европейских городов с лучшей средой для жизни. У Таллинна будущего есть постоянное сообщение с Хельсинки. Столицы-близнецы создадут новые возможности для братских народов, увеличат доходы и (создадут) экономический рост", - утверждают реформисты.

Среди прочего, партия обещает перевести систему образования на эстонский язык начиная с детсада, построить прибрежный променад от Меривялья до Какумяэ, новый оперный театр, большой детский парк, новые современные трамвайные линии в Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита, пустить ночные автобусы в основные жилые районы и увеличить бесплатную парковку в центре столицы до 30 минут.

Предвыборные обещания Партии реформ частично совпадают с программой Центристской партии.

С программой Партии реформ, текст которой доступен только на эстонском языке, можно ознакомиться здесь.

Партия реформ не первый раз использует в предвыборных лозунгах обещание привести Эстонию в число лучших европейских стран по тому или иному показателю. Так, в конце 2006 года тогдашний лидер реформистов Андрус Ансип выдвинул лозунг о приведении Эстонии в пятерку самых богатых государств Европейского союза за 15 лет.