Молдова выслала из страны пять российских дипломатов

Власти Молдовы объявили о высылке из страны пятерых российских дипломатов.

Об этом в понедельник, 29 мая, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Уточняется, что они объявлены персонами нон грата.

"Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", — заявил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Имена дипломатов не уточняются, однако, по информации "Интерфакса", среди них находится помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин.