Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов

Больничная касса Эстонии планирует перейти на новую модель финансирования услуг врачей-специалистов, которая будет учитывать результативность лечения. В крупнейших больницах страны эту идею поддерживают.

Уже многие годы для финансирования услуг врачей-специалистов Больничная касса использует модель, основанную на оплате определенного количества лечебных случаев в больницах и поликлиниках страны, но председатель правления Больничной кассы Танель Росс считает, что в будущем договоры, заключаемые с медицинскими учреждениями, должны носить комплексный характер и быть в большей степени нацелены на лечебный процесс в целом, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"То есть, если семейный врач направляет своего пациента на больничное лечение, то договор должен предусматривать две вещи. Во-первых, деятельность на основании медицинской инструкции, согласованной с лучшими мировыми практиками, а во-вторых — более целостное лечение, чтобы не нужно было вести учет, сколько раз в какие отделения одной и той же больницы пациент приходил на прием", - пояснил Росс.

Для больниц такое нововведение также стало бы значительным подспорьем: ориентированный на результативность лечения договор давал бы врачам уверенность в финансировании всех необходимых этапов, включая послеоперационное и восстановительное лечение.

"Услуга должна оказываться по одному договору. Даже если мы будем покупать следующие этапы лечения у других учреждений, мы будем знать, что пациент получит это лечение. Сейчас же, к сожалению, иногда получается так, что наш договор заканчивается и пациента приходится ставить в очередь", - сказал председатель правления Клиники Тартуского университета Урмас Сийгур.

По его мнению, партнерам Больничной кассы придется договориться о том, какое из звеньев системы будет ответственно за координацию лечебного процесса. В Великобритании, к примеру, основные рычаги находятся в руках семейных врачей, а в ряде других стран распределением финансов руководят местные самоуправления.

По оценке Больничной кассы, постепенное введение новой модели финансирования могло бы начаться в 2019 году, когда финансирующая организация будет заключать новые договоры с больницами страны.