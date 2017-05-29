Мэр Кивиыли подтвердил факт разговора, предшествовавшего высылке российских дипломатов

По словам мэра Кивиыли Николая Воейкина, у него действительно состоялся длительный разговор с генеральным консулом РФ в Нарве Дмитрием Казенным и консулом-советником Андреем Сургаевым по поводу отказа в переносе памятника советским летчикам, через несколько дней после которого МИД Эстонии выслал обоих дипломатов из страны.

Об этом Воейкин рассказал в интервью радиостанции "Радио 4".

По его словам, беседа состоялась 18 мая и продолжалась 72 минуты.

Дело касалось памятника погибшим советским летчикам, который Председатель союза ветеранов войны, труда и российских соотечественников города Кивиыли Саркис Татевосян установил на принадлежащей ему земле в Кивиыли на бульваре Вабадузе.

Памятник неоднократно подвергался вандализму, и есть мнение, что его следует перенести на братское захоронение в Кюттейыу, где он будет лучше защищен. Тем не менее, городские власти отказали в переносе, аргументировав это тем, что у памятника нет официальных документальных подтверждений, после чего сотрудники российского консульства решили побеседовать с мэром Кивиыли.

Спустя два дня после очередного случая вандализма, который произошел 16 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала по этому поводу жесткое заявление и сообщила, что российское посольство уже обратилось к эстонским властям с требованием принять меры для недопущения таких инцидентов в будущем.

Воейкин подтвердил, что часть его беседы с российскими дипломатами касалась этого памятника. "Вторая половина речи пошла тема этого памятного камня. Рассказал полностью этот процесс, как происходило. Они с пониманием к этому относились, но подчеркивали, что это решение, которое городская управа сейчас приняла, их не устраивает", - сказал мэр Кивиыли.

"Они настойчиво обращались ко мне, чтобы я результат нашего разговора перенес на стадию городского собрания. Постоянно подчеркивали, что это для них очень важно. Они понимают, что юридически вопрос решен на уровне городского управления, а они подчеркивают добрую волю, человечность, гуманность к их людям, к их истории, чтобы этот памятник все-таки перенести в Кюттейыэ на братское захоронение", - добавил он.

При этом Воейкин отказался комментировать возможную связь между этой беседой и высылкой дипломатов. "Я не буду, естественно, это комментировать. Они были мои гости, они были дипломаты, они знают, что они представители другого государства, они отвечают за свои слова, так что я это комментировать не буду", - сказал мэр Кивиыли.

По мнению Татевосяна, в некорректное поведение российских дипломатов верится с трудом. "Мне тяжело поверить, чтобы люди, которые пришли просить о переносе памятника, пришли с какими-то некорректными, некультурными задачами и взглядами", - сказал он.

МИД Эстонии подтвердил высылку Казенного и Сургаева 26 мая. Они должны покинуть страну до конца месяца. В российском МИДе это назвали недружественным и ничем не обоснованным шагом, который не останется без ответа.