Ратас евродепутатам: Эстония будет искать равновесия в Европе

Эстония в качестве председателя Совета Европейского союза намерена искать равновесия между существующими в Европе различными мнениями, традициями и интересами.

Об этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил на встрече с президентом и руководителями фракций Европейского парламента, которая состоялась в Таллинне во вторник с участием членов эстонского правительства.

"Одной из общих целей председательства Эстонии является сохранение и укрепление единства Европейского союза", – цитирует Ратаса правительственная пресс-служба.

Премьер-министр отметил, что роль Эстонии как председателя – поиск равновесия между существующими в Европе различными мнениями, традициями и интересами. "Пробным камнем нашего единства и решимости является именно то, как мы можем реализовывать общие цели", – добавил он.

По словам Ратаса, Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы найти сбалансированные решения, например, в вопросах миграции, климата и энергии, а также в банковской сфере, в которой во время председательства Эстонии будут обсуждаться объемные пакеты проектов.

Премьер-министр Эстонии также представил президенту Европейского парламента Антонио Таяни и руководителям фракций Европарламента четыре приоритета председательства Эстонии в Совете ЕС: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, свободный обмен данными и цифровая Европа, вовлекающая и жизнеспособная Европа.

"Цифровая Европа, которая является одним из приоритетов Эстонии, означает решения, касающиеся нашей повседневной жизни, – отметил премьер-министр. - Общий цифровой рынок может принести экономике Европы 400 миллионов евро и создать тысячи новых рабочих мест. Европа в этом вопросе должна действовать быстро, чтобы не отстать от других".

Таяни: надо найти решение проблемам терроризма, иммиграции и безработицы

Европейцы ждут от ЕС решения трех проблем — терроризма, иммиграции и безработицы, особенно среди молодежи, сказал президент Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции в Таллинне.

"Если решить эти три проблемы, то мы выполним свои обязанности, и самочувствие ЕС существенно улучшится", - цитирует Таяни новостной портал ERR.

По его словам, недавние выборы в Испании, Австрии, Нидерландах, Франции и Германии показали, что большинство европейцев хотят остаться в ЕС, но есть и недовольство, которое нельзя недооценивать. "Мы должны исправить все то, что неправильно. Европа должна в большей мере служить интересам граждан", - цитирует Таяни новостной портал ERR.

Комментируя переговоры о выходе Великобритании из ЕС, Таяни назвал первоочередной задачей защиту интересов трех миллионов граждан ЕС, которые проживают в Англии. По его словам, Европарламент проголосует против договоренности с Великобританией, если он не будет удовлетворен ее содержанием.

Таяни подтвердил, что эти переговоры будут вестись очень серьезно, а внеочередные парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся в июне, могут иметь положительный эффект, потому что они дадут британскому правительству четкий мандат на ведение переговоров с ЕС.

Председательство Эстонии в Совете ЕС

Напомним, что Эстония будет возглавлять Совет Евросоюза с 1 июля по 31 декабря текущего года. В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета и деятельности рабочих групп: составление повесток дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений.

Как ранее сообщал rus.err.ee, делагация Европарламента прибыла 30 мая с визитом в Таллинн для ознакомления с программой приоритетов Эстонии и ходом подготовки к ее председательству в Совете ЕС.