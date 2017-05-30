Марью Лауристин откажется от места в Европарламенте в случае победы на местных выборах ({{commentsTotal}})
Депутат Европейского парламента Марью Лауристин обещает вернуться в Эстонию в случае избрания на местных выборах осенью текущего года, не дожидаясь истечения срока своего мандата в Брюсселе и Страсбурге.
Об этом Лауристин заявила в опубликованном во вторник интервью изданию Eesti Päevaleht.
По ее словам, в случае избрания Лауристин на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре текущего года, она хотела бы вернуться работать в Эстонию, если не произойдет ничего неожиданного.
Издание отмечает, что Лауристин хотят поставить первым номером в избирательном списке Социал-демократической партии в Тарту, т. е. в списке она окажется выше официального кандидата соцдемов в мэры Тарту Ярно Лаури.
Если Лауристин откажется от места в Европарламенте, замещать ее должен Ивари Падар, который ранее уже был депутатом Европарламента в 2009-2014 годах.
Редактор: Андрей Крашевский