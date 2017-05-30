Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях

В связи с уменьшением доступности услуги Omniva прекратит продажу периодической печати во всех почтовых отделениях.

"Продажи периодики в почтовых отделениях настолько маленькие, что на сегодняшний день затраты на продажи выше получаемого от них дохода", - сказала руководитель направления почтового бизнеса Omniva Мари Аллесе изданию Postimees.

Прекращение продажи периодических изданий и газет будет осуществлено в три этапа: в некоторых почтовых отделениях продажи прекратились уже в начале апреля, а к началу августа газеты и журналы перестанут продаваться во всех 319 почтовых отделениях в Эстонии.