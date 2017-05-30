Маккейн назвал Путина большей угрозой, чем "Исламское государство"

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ).

Маккейн в ходе своего визита в Австралию отметил, что американский сенат будет стремиться продлить санкции в отношении России в связи с вмешательством в ход президентских выборов в США, в котором многие в стране обвиняют Кремль, сообщила во вторник Русская служба Би-би-си.

"Я считаю, что он (Путин) — это главная и самая большая угроза, больше, чем ИГ", - сказал Маккейн в интервью австралийскому каналу ABC.

Маккейн является давним критиком России и лично Владимира Путина. Он неоднократно выступал за продление и усиление антироссийских санкций.

Ранее в мае Маккейн в передаче Fox News Sunday, комментируя встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента Путина.

"Я знаю, что господин Лавров — это марионетка в руках бандита и убийцы, который использует российское оружие, чтобы бомбить больницы в Алеппо, который нарушает права человека, который вторгся на Украину и захватил Крым. Нечего ему делать в Овальном кабинете", - сказал сенатор.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это высказывание Маккейна "хамским выпадом".