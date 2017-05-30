Днем в Эстонии без осадков, +15...+19

Член Консервативной народной партии (EKRE) Георг Кирсберг опубликовал серию предвыборных лозунгов, которые не содержатся в уставе и программе EKRE, среди прочего пообещав декриминализировать отрицание холокоста, ввести "правильное" преподавание истории Третьего рейха, лишить гражданства и выслать из Эстонии "враждебных Эстонии русских", таких как Яна Тоом. По словам главы парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, у партии нет причин призывать Кирсберга к порядку.