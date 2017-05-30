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Эстония предлагает Армении подписать договор о партнерстве с ЕС ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и обсудили двусторонние отношения и программу восточного партнерства Европейского союза. Михкельсон надеется, что во время эстонского председательства будет подписан рамочный договор между Арменией и ЕС.

"Программа восточного партнерства – это одна из главных внешнеполитических тем во время председательства Эстонии. Поэтому мы обсуждаем ее и на встречах в Армении, – сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. – Армения решила вступить в Евразийский союз, которым руководит Россия, но у нее есть возможности и для сотрудничества с Европейским союзом".

По словам Михкельсона, Эстония делилась с Арменией своим опытом по переходному периоду и реформам для развития демократических институтов. Эстония готова делать это и в будущем. До сих пор сотрудничество в сфере развития касалось электронного государства и образования. Через разные проекты Эстония поддерживала развитие демократии, инфотехнологического сектора и предпринимательства.

Михкельсон подчеркнул, что основной вызов политики восточного партнерства ЕС на ближайшие годы – это укрепление отношений между Арменией и ЕС и продолжение демократизации общества. Он выразил надежду, что во время эстонского председательства будет подписан рамочный договор между Арменией и ЕС.

Председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо отметил, что в последние годы приоритеты внешней политики Армении и ее политики в области безопасности были направлены на СНГ и Россию. По его словам, потенциал развития двусторонних отношений самый высокий в области бизнеса, образования, гражданского общества и инфотехнологических услуг.

"Учитывая тесное сотрудничество между Арменией и Россией в области обороны, в данный момент мы не видим необходимости или желания для укрепления сотрудничества с Арменией в области обороны. Но важно держать каналы общения открытыми и выслушать позиции Армении. Мы всегда готовы обсудить новые идеи и инициативы", – сказал Хансо.

По словам Хансо, отношения между Арменией и Россией все же хорошие лишь условно и на самом деле Россия хочет увеличить свой контроль над регионом. "Мы ведь знаем, что никто не хочет иметь статус младшего брата, – сказал он. – Армянское общество скорее разочаровано в деятельности России и видит пропаганду насквозь. Поэтому очень важно поддерживать развитие гражданского общества".

В ходе визита Михкельсон и Хансо встречаются с вице-спикером парламента Армении Эдуардом Шармазановым, с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и заместителем министра обороны Артаком Закаряном. На встречах помимо двусторонних отношений также будут обсуждаться отношения Армении с соседними государствами и ситуация на Южном Кавказе в целом. Михкельсон и Хансо примут участие в конференции, посвященной отношениям между Европейским союзом и Арменией.

На конференции будет обсуждаться Европейская политика соседства, а также связи с Россией и Китаем. В ходе визита политики также ознакомятся с армянским порталом электронного обучения Dasaran, который обеспечивает равный доступ к образованию для всех детей Армении. На данный момент портал объединяет все государственные школы Армении и насчитывает порядка миллиона зарегистрированных пользователей.

Редактор: Артур Тооман

марко михкельсонэстонияарменияханнес хансо


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