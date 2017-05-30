Сегодня в Таллинне пройдет бесплатный семинар по теме "Возможности трудоустройства и участие в Рабочем клубе", предназначенный для русскоязычных людей. Полученная на мероприятии информация поможет в будущем быть более конкурентоспособным на рынке труда, даст много нужных навыков для поиска рабочего места. Мероприятие пройдет в зале на первом этаже управы Ласнамяэ, начало в 13:00. Подробнее рассказывает пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская.