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Сегодня в Таллинне пройдет семинар о возможностях трудоустройства ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Сегодня в Таллинне пройдет бесплатный семинар по теме "Возможности трудоустройства и участие в Рабочем клубе", предназначенный для русскоязычных людей. Полученная на мероприятии информация поможет в будущем быть более конкурентоспособным на рынке труда, даст много нужных навыков для поиска рабочего места. Мероприятие пройдет в зале на первом этаже управы Ласнамяэ, начало в 13:00. Подробнее рассказывает пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская.



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