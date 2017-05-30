Маарду получит от государства на обновление освещения более 517 000 евро

"Центр инвестирования в окружающую среду" (KIK) распределили между самоуправлениями Эстонии почти 10 млн евро на модернизацию уличного освещения. Среди получателей пособия город Маарду, которому достанется 517 298 евро.

Всего в KIK было подано 57 прошений о финансировании на общую сумму 41,5 миллиона евро. Поддержку получили 22 самоуправления. Государство из денег Фонда сплочения Европейского Союза распределит 9,95 млн евро. К этой сумме местные самоуправления добавят еще 5,4 млн евро собственных денег.

Суммы пособий, выделяемые местным самоуправлениям на один проект, находятся в пределах от 18 тысяч евро до 1,8 миллиона евро. Преобладающую часть работ местные самоуправления планируют выполнить в течение следующего года, в некоторых случаях проекты будут завершены в первом полугодии 2019 года. Местные самоуправления должны будут обновить устаревшую инфраструктуру уличного освещения и снизить потребление электроэнергии.

Больше всего денег получил город Пярну - 1,8 млн евро и волость Кохила - 1,2 млн евро. Из самоуправлений Ида-Вирумаа деньги получил только город Кивиыли - 960 тыс. евро.

Соседний с Таллинном город Маарду получил на обновление уличного освещения чуть более 517 тыс. евро.