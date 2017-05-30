Исследование: новый порядок компенсации сократил число больничных на треть

Новый порядок возмещения больничных, введенный восемь лет назад, позволил на треть сократить общую продолжительность отсутствия на работе по причине болезни, причем наибольшее снижение использования больничных отмечено в наиболее бедных слоях населения.

Такой вывод сделан в докторской диссертации врача по гигиене труда Ида-Таллиннской центральной больницы Эвелин Аавиксоо, которая была недавно защищена в Тартуском университете.

Согласно проведенному ей исследованию, в результате реформы люди стали реже брать больничный. Так, в 2011 году число отсутствующих на работе по причине болезни среди лиц в возрасте 20-64 лет сократилось на 33%, число больничных — на 40%, а число пропущенных по болезни дней — на 29%.

Женщины чаще берут больничный, чем мужчины, но последние в среднем остаются на больничном дольше женщин.

Число больничных больше среди молодых и пожилых людей по сравнению с людьми среднего возраста. Четко видна тенденция, что чем старше человек, чем больше число дней, которые он проводит на больничном.

По мнению Аавиксоо, у реформы были как положительные, так и отрицательные последствия. Позитивный эффект она видит в том, что реформа дисциплинировала людей и позволила, по всей видимости, сократить число больничных, которые люди брали легкомысленно.

С другой стороны, исследование показало, что наибольшее снижение числа больничных отмечено среди людей, занимающих более низкое социальное положение и получающих более низкий доход. "Если больничный не используется из-за того, что в результате происходит невыносимо большое сокращение дохода, то это подвергает опасности здоровье людей и таких ситуаций быть не должно", - пояснила Аавиксоо.

По ее мнению, необходимо отслеживать тенденции использования больничных по различным социальным группам, чтобы система выплаты компенсаций не увеличивала риск бедности или ухудшения здоровья, а также работать над факторами, которые способствуют сохранению здоровья людей — например, над созданием хорошей психологической и физической обстановки на работе.